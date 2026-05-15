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Possíveis interesses amorosos dão que falar: «Se tivesse que escolher, quem escolhia?»

No Secret Story - Desafio Final a Voz questiona Ricardo se não sente que o João anda a lançar charme para Ana. O concorrente desvaloriza e afirma que não reparou. Marisa lembra que havia 3 pessoas que João gostava de conhecer e ressalva que ficou mais difícil conhecer Sara desde que Ricardo entrou na Casa pois agora passam muito tempo juntos. Afonso diz que afinal querem alimentar este jogo. Ricardo João diz que a Ana é uma mulher muito bonita e João Ricardo diz que isso é inegável. Luzia intromete-se, dizendo que sabe que Afonso admira esta dinâmica, pois deve estar a fazer lembrar-lhe velhos tempos. Afonso bate palmas e Luzia continua a provocar, dizendo que esta era a dinâmica que ele usava nas casas passadas. No Confessionário, Ana diz que mentalmente gosta do João, mas fisicamente gosta mais do Ricardo.

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