Possível vitória de Eva gera discórdia e Ana critica a postura da concorrente

No Secret Story 10, no Quarto Nova Iorque, Ana conversa com Sara e mostra-se indignada com a eventual vitória de Eva. Sara compreende o lado da colega e revela que se a Casa tivesse concorrentes mais velhos, maduros e seguros de si próprios, tudo teria sido diferente. Comentam ainda que acham que a relação de Eva e Tiago não vai evoluir e que o colega sente compaixão por Eva.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que acontece na casa aqui