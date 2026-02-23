Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

Ao Minuto

Há 59 min
Confissões, lágrimas e desabafos profundos: Assim foi a primeira dinâmica de grupo
05:29

Há 1h e 4min
Cor dos olhos de Hélder é tema já se desconfia de Eva e Diogo: Veja as primeiras teorias da Casa
04:02

Há 1h e 10min
Primeira noite na Casa é marcada por peripécias surpreendentes. E as imagens mostram tudo
03:16

Há 1h e 15min
Liliana escolhe as camas de cada um e Luzia mostra-se encantada por um colega: «É bastante giro»
04:37

Há 1h e 20min
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
04:20

Há 1h e 24min
Voz dá as boa-vindas e concorrentes apresentam-se. Há quem fale num «salto de fé»
06:05

Há 1h e 33min
Jéssica choca colegas com revelação insólita: «Se não me tivesses dito isso, dizia que era o teu segredo»
03:12

Há 1h e 43min
Vera Cláudia está "de volta" à casa do Secret Story. E fica emocionada: «O meu sincero obrigada»

Há 2h e 0min
A acontecer: A primeira eleição do “Guia da Casa”. Uma disputa renhida, que acaba em lágrimas
12:34

Há 2h e 14min
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”
08:09

Há 2h e 23min
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
03:35

Há 2h e 27min
Imagens inéditas: Foi assim que começou a rivalidade entre Sara e Ariana: «Não tenho paciência»
04:30

Há 2h e 32min
Nuno Eiró interrompe emissão com informação de última hora: «Amanhã há uma bomba?»
01:05

Há 2h e 32min
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»
04:01

Há 2h e 40min
Imagens inéditas que todos querem ver: Ana e Ricardo João beijam-se na boca à frente dos colegas
03:13

Há 2h e 43min
Ariana tenta convencer Diogo de que já o conhece. Mas Eva “apanha” a farsa: «É mentira»
03:16

Há 2h e 45min
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»
03:38

Há 2h e 46min
Catarina faz revelação inédita sobre João: «Eu era fã dele antes de me ter envolvido»
04:23

Acompanhe ao minuto
Descrição

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

Na gala de estreia do Secret Story 10, ficou marcada pelos primeiros desentendimentos entre concorrentes, no momento das nomeações.

A nova edição do Secret Story reúne um leque diversificado de concorrentes, com idades entre os 22 e os 36 anos, oriundos de vários pontos de Portugal e da Europa. Entre gerontólogas, empresários, terapeutas da fala, contabilistas, atletas, artistas e gestores, a Casa recebe perfis marcados por percursos de vida intensos, desafios superados e ambições bem definidas. Há quem entre para provar o seu valor, quem queira dar visibilidade à carreira e quem veja no programa a oportunidade de mudar de vida.

Determinados, competitivos e assumidamente frontais, muitos garantem que não têm medo do confronto nem do julgamento público. Outros apostam na estratégia silenciosa, na energia contagiante ou no sentido de humor como armas principais dentro do jogo. Entre histórias de resiliência, sonhos adiados, carreiras reinventadas e paixões por concretizar, há ainda espaço para quem não fecha a porta ao amor, mesmo num ambiente onde a pressão é constante.

Com personalidades fortes, perfis carismáticos e objetivos claros, os novos concorrentes prometem uma edição intensa e imprevisível. Mais do que competir entre si, entram preparados para enfrentar uma Casa renovada, onde cada detalhe pode influenciar o rumo do jogo e onde só os mais estratégicos, autênticos e resistentes chegarão à vitória.

Hoje às 00:55
Últimos Ver todos
Mais Vistos

EM DESTAQUE

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Hoje às 12:43

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

Hoje às 12:02

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

Hoje às 11:19

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

Hoje às 10:24

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

Hoje às 10:05

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Hoje às 00:46