Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Ao Minuto

17 set, 15:05
Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

17 set, 12:10
Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

17 set, 12:08
Imperdível! Afonso Leitão revela novo look e deixa Catarina Miranda surpreendida
00:54

Imperdível! Afonso Leitão revela novo look e deixa Catarina Miranda surpreendida

17 set, 10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

16 set, 17:15
Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

16 set, 16:32
Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

16 set, 12:05
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
42:56

Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa

16 set, 12:02
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
01:06

Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão

16 set, 12:01
Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»
01:06

Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»

16 set, 11:59
Catarina Miranda voltaria a entrar num reality show? Ex-concorrente alerta: «Só entro se o Afonso entrar»
03:11

Catarina Miranda voltaria a entrar num reality show? Ex-concorrente alerta: «Só entro se o Afonso entrar»

16 set, 11:55
Catarina Miranda responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Afonso Leitão: «Sim»
05:37

Catarina Miranda responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Afonso Leitão: «Sim»

16 set, 11:55
Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Fomos uma dupla excelente»
05:37

Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Fomos uma dupla excelente»

16 set, 11:55
Catarina Miranda sobre a sua relação com Afonso Leitão fora da casa: «Estamo-nos a conhecer»
05:37

Catarina Miranda sobre a sua relação com Afonso Leitão fora da casa: «Estamo-nos a conhecer»

16 set, 11:54
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Vocês namoram?»
05:37

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Vocês namoram?»

16 set, 11:46
Catarina Miranda é surpreendida por pessoa especial
04:34

Catarina Miranda é surpreendida por pessoa especial

16 set, 11:45
Catarina Miranda revela que concorrente do «Secret Story 9» é membro do seu clube de fãs
08:01

Catarina Miranda revela que concorrente do «Secret Story 9» é membro do seu clube de fãs

16 set, 11:44
Catarina Miranda sobre a sua participação no «Big Brother Verão»: «Se eu fosse má, tinha feito cinquenta vezes pior do que eu fiz»
08:01

Catarina Miranda sobre a sua participação no «Big Brother Verão»: «Se eu fosse má, tinha feito cinquenta vezes pior do que eu fiz»

16 set, 11:43
Catarina Miranda sobre três concorrentes do «Big Brother Verão»: «Acho intragáveis, são más pessoas, têm mau íntimo, agem de má-fé»
08:01

Catarina Miranda sobre três concorrentes do «Big Brother Verão»: «Acho intragáveis, são más pessoas, têm mau íntimo, agem de má-fé»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

No Secret Story 9, a gala desta noite trouxe já a primeira decisão do público: com 32% da votação, Pedro Jorge foi o primeiro concorrente salvo, garantindo assim a continuidade no jogo e alívio entre os seus apoiantes.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:
 
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
 

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!

Ontem às 22:27
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Secret Story
Há 3h e 28min
1
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Secret Story
Há 3h e 28min
2
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Secret Story
Ontem às 22:27
3
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Secret Story
Ontem às 18:59
4
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Secret Story
Ontem às 18:59
5
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

Secret Story
19 set, 19:16
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

15 set, 00:48

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

15 set, 00:48

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Big Brother
13 set, 19:32
IOL Footer MIN