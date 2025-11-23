Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

Ao Minuto

Ontem às 22:54
Liliana garante que Dylan pode abandonar o jogo a qualquer momento
06:18

Liliana garante que Dylan pode abandonar o jogo a qualquer momento

Ontem às 22:53
Liliana dispara contra Bruno e Dylan e acusa-os de estarem «Ofendidos»
05:28

Liliana dispara contra Bruno e Dylan e acusa-os de estarem «Ofendidos»

Ontem às 22:48
Inês defende Dylan com unhas e dentes: «Não consigo entender a proteção»
02:26

Inês defende Dylan com unhas e dentes: «Não consigo entender a proteção»

Ontem às 22:20
Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano
02:44

Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano

Ontem às 22:19
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira
03:15

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Ontem às 22:16
Dylan interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana: Veja o que aconteceu no momento da sanção
03:10

Dylan interrompe a Voz por causa de provocação de Liliana: Veja o que aconteceu no momento da sanção

Ontem às 22:15
Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado
01:38

Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado

Ontem às 22:14
Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno
03:11

Alerta Sanção: Conheça a posição da Voz em relação a Dylan e Bruno

Ontem às 22:13
«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes
02:11

«Desilusão»: Cristina Ferreira deixa mensagem aterradora aos concorrentes

Ontem às 22:12
Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro
03:04

Especial: Dylan admite falha e Cristina confronta-o com aviso duro

Ontem às 22:11
Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Cristina Ferreira revela os nomeados da semana e há surpresas na lista

Ontem às 22:10
Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário
01:05

Inédito: Dylan assume Inês como «a minha namorada» em pleno confessionário

Ontem às 22:04
Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?»
05:52

Pergunta direta de Cristina deixa Dylan pensativo: «Quer melhorar ou não?»

Ontem às 21:56
«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge
02:05

«Agressivo»: Dylan a milímetros de distância de Pedro Jorge

Ontem às 21:55
Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?»
09:11

Após forte discussão com Pedro Jorge, Cristina Ferreira confronta Bruno: «Que idade tem?»

Ontem às 21:44
Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro
01:40

Como nunca o viu: Bruno envolve-se em forte discussão com Pedro e Leandro

Ontem às 21:41
Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui
01:23

Especial: Cristina Ferreira lança os nomeados desta semana. Descubra aqui

Ontem às 20:45
Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto
04:58

Pedro Jorge tem a mão na perna de Marisa e Fábio entra no quarto

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

No Secret Story 9, em estúdio, instala-se um verdadeiro alvoroço com o anúncio do primeiro salvo da noite, que corresponde à concorrente Ana. A reação explosiva do público e dos comentadores transforma o momento num dos mais intensos da gala.

23 nov, 22:07
