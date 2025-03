Primeiros minutos na casa de vidro. Já se partilham casacos e elogios: «É um homem muito giro»

Os concorrentes vivem os primeiros minutos dentro da casa de vidro onde se começam a conhecer melhor. Em pouco tempo, Nuno Brito já conquistou ambas as colegas, emprestando até o seu casaco a Jéssica Silva e recebendo um forte elogio de Andreia Martinho.

4 candidatos a concorrentes do Big Brother vão viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

Ao entrar na casa, Nuno Brito conversa com Jéssica Silva, a única outra candidata na casa e o tamanho das camas salta logo à vista.