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Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral

No Secret Story 10, Eva é rainha por um dia, e Ariana é o bobo da corte. Enquanto Eva dava uma ordem a Ariana, esta tentou «provocá-la» com um beijo na boca. As imagens já estão virais na Internet.

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