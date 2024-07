Quem é o mais dissimulado da casa? Adjetivo causa discórdia e mal-estar na casa

No Dilema, ainda na dinâmica “Quem é quem”, o adjetivo em jogo é: “dissimulado”. Os concorrentes começam a dinâmica e tentam subverter o significado da palavra e a dar-lhe uma conotação positiva. Rafael Bailão elege o David por achar que ele está camuflado no jogo.

Daniela fala do facto de Marie por vezes usar o “estou a brincar” para disfarçar o que quer dizer realmente. Diogo mostra-se frustrado pelo facto dos colegas estarem a aligeirar a definição do adjetivo. Daniela fica revoltada por toda a gente o estar a fazer e o Diogo a ter interrompido somente a ela.

Bernardina assume a mesma posição de Daniela. Nelson concorda com o Diogo e diz que a palavra tem claramente uma conotação negativa e não a consegue atribuir a ninguém. Diz que o Élvio é a pessoa que ele não consegue ler. Diamond elege Marie como a mais dissimulada, pois ela é muito inteligente, mas esconde essa sua faceta.

Marie diz que toda a gente usa a sua dissimulação e que não vê de forma negativa o que David diz. Acrescenta que acha que a sociedade é um jogo. David Mesquita elege o Rafael porque considera que ele tem ainda algum receio de deixar presente a sua própria opinião. Diogo diz que não consegue entregar a ninguém o rótulo de dissimulado porque ele próprio é sonso e dissimulado. Diogo acaba por eleger Daniela como a mais dissimulada e menciona algumas situações que aconteceram com ele.

Daniela fica visivelmente afetada com esta acusação por parte de Diogo.