Há 11 min
Lembra-se dele? Escondia o segredo «temos uma filha em comum» e, 13 anos depois, foi pai pela terceira vez

Há 15 min
No caminho certo? Liliana liga pista de segredo a Luzia
04:14

Há 1h e 1min
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
02:24

Há 1h e 2min
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
01:46

Há 1h e 3min
Ricardo com interesse em Catarina? Concorrente abre o coração e desabafa com Norberto: «Esquece o beijo»
01:27

Há 1h e 11min
Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 1h e 17min
Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
01:30

Há 1h e 25min
Inédito. As teorias não param de surgir e estes concorrentes apostam tudo na descoberta dos segredos
10:41

Há 1h e 36min
Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»
02:22

Há 1h e 45min
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 2h e 41min
Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo
06:14

Há 2h e 55min
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 3h e 24min
«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós
04:02

Há 3h e 27min
Luzia faz confissão inesperada a Sara: «Quando entram na minha casa têm de tirar as calças»
03:12

Há 3h e 57min
Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Hoje às 11:41
Sara e Luzia algemadas: Veja a reação das concorrentes
04:19

Hoje às 11:30
Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe
05:35

Hoje às 11:27
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

No Secret Story 10, o grupo dos «fracos» teve direito a um lanche com decisões relativas ao grupo dos «fortes».

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Hoje às 11:30
