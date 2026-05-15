Quem tem o maior espírito de liderança? Estes são os concorrentes mais votados e as consequências podem mudar tudo

No Secret Story - Desafio Final, durante o diário houve uma votação na APP do TVI Reality para escolher os concorrentes com um maior espírito de liderança. Pedro Jorge, com 36% e Afonso com 29% foram os mais votados e as consequências vão ser ditadas já na gala do próximo domingo.

Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR :

ANA – 761 20 20 02

DANIELA - 761 20 20 05

LUZIA - 761 20 20 13

LILIANA - 761 20 20 17

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