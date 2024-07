Rafael Bailão implacável com Daniela Santos: «Não te vou defender, conheço-te há uma semana e meia»

No Dilema, depois das nomeações, a Daniela tenta justificar a sua nomeação a Rafael Bailão e refere que quando há imagens a respeito dele, ela nunca se mete. E mexe consigo quando alguém que ela tem próximo de si ainda diz "pois". Rafael refere que quando disse "pois" foi no sentido de perceber o lado dele e refere que está habituado a entender o lado dos dois. E Daniela diz que está habituada a ser defendida quando é alguém que gosta de si. Rafael responde que não a vai defender porque só a conhece há uma semana e meia... Rafael diz que se o Diogo disser alguma coisa vai dizer "ok", referindo que como nunca teve um problema com ela não lhe vai dar razão. E, diz, nunca iria fazer com ele o que ela está a fazer consigo neste momento. Daniela questiona o que é que ela está a fazer e Rafael apenas lhe diz que a única pessoa que tem de defender é a sua avó. Daniela riposta e diz que nunca pediu para ser defendida. Mais tarde, já depois da gala, a Daniela questiona se disse alguma coisa de errado e atira que começou logo a ser feito um drama. A concorrente garante que não exigiu nada dele e que apenas está habituada, na sua vida, a dizer que não esteve presente nas conversas. E diz ainda que na casa não fala mal de ninguém... e quando tentam falar consigo, apenas ignora. David Diamond diz que o Rafa é emotivo e “passa-se da cabeça”. Daniela diz que aparece logo alguém a aproveitar para provocar e dizer “eu tenho razão, ela é uma intriguista”. Diz que continua a ignorar a pessoa, mas ela provoca. E garante que consigo não dá porque não dá palco. Rosa Bela pergunta o que é que aconteceu com o Rafael Bailão e tenta perceber que imagens foram vistas. Rosa Bela diz que já viu “a léguas” e Daniela segue, dizendo que o Bailão até disse que não tinha dito “pois”. Daniela diz que não está a ser intriguista, apesar de haver alguém que está a tentar passar isso. Mas, diz, agora vai ser “o jogo inteiro assim”.