Rafael Bailão sente-se excluído da equipa roxa: «Não conseguimos encontrar um equilíbrio»

No Dilema, Rafael conta à Bernardina que revelou à Beatriz a estratégia de nomeações da equipa roxa. A nortenha atira que o influencer está muito “verdinho no jogo” e tem de confiar mais na sua equipa. No abrigo, a Bernardina comenta que o Rafael está a prejudicar o futuro da equipa. Já o Rafael, confessa que o facto de ter mudado de equipa anteriormente faz com que a equipa roxa o veja como um intruso.