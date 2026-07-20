VÍDEO SEGUINTE Descrição Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente No Big Brother Verão, Raquel nomeou automaticamente Joaquim. o concorrente não se mostrou surpreendido. Veja tudo. Hoje às 00:36 Últimos Ver todos Últimos Ver todos 05:58 Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente Hoje às 00:36 01:39 Recebido de braços abertos em estúdio, Pedro faz revelação inesperada sobre pedido que fez a Miguel Hoje às 00:51 12:33 Nomeações com muita estratégia. Descubra as escolhas dos concorrentes Hoje às 00:51 08:07 Depois de uma semana de liderança turbulenta: Descubra quem a conquistou esta semana Hoje às 00:30 06:42 A soluçar nos braços de Miguel. Esta é a reação de Mariana Sá à saída de Pedro Hoje às 00:11 01:38 Não há margem para dúvida. Este concorrente abandona a casa para grande espanto de todos Hoje às 00:03 01:01 Irmãos de João Ventura mostram-se orgulhosos: «É o João a ser João» Ontem às 23:44 04:41 Momento de grande emoção. João Ventura recorda o irmão: «Ele está sempre comigo» Ontem às 23:43 07:36 Lavado em lágrimas, João Ventura partilha curva da vida: «Queria que eu mostrasse o meu órgão sexual para mostrar que era um rapaz» Ontem às 23:38 01:38 As apostas dos ex-concorrentes foram certeiras. Descubra quem é o segundo salvo da noite Ontem às 23:30 06:52 Decisão de Mariana Sá deixa Tatiana perante um grande obstáculo e a reação surpreende Ontem às 23:28 05:13 Sara fica em êxtase com missão especial. E acaba por surpreender Maria Botelho Moniz Ontem às 23:21 07:00 Larvas, grilos e coração na conquista pelo prémio final: nomeados têm prova gastronómica de alto nível Ontem às 23:18 12:18 Comentário de Joaquim resulta numa ovação frenética em estúdio. Saiba a razão Ontem às 23:08 11:14 Polémica entre Raquel e Nuno aquece a casa. E quase todos parecem estar do lado do concorrente Ontem às 23:07 11:14 «Estão a querer infernizar a cabeça do Nuno»: João Ventura julga os colegas e defende Raquel com "unhas e dentes" Ontem às 23:07 06:54 Joaquim é franco e deixa João Ventura sem palavras: «Noto algum rancor da vossa parte, eu não guardo rancor nenhum » Ontem às 22:55 01:35 Votação renhida. Esta concorrente está livre da expulsão e a reação em estúdio fez-se sentir Ontem às 22:45 04:42 Tatiana quebra aliança com Joana e a reação é implacável: «Já não consegue confiar em mim, vida que segue» Ontem às 22:27 04:50 «Amizade forçada»: Nuno não acredita na relação de Vanessa e João Ventura. E não deixa nada por dizer Ontem às 22:26 04:50 Maria Botelho Moniz confronta Afonso: «Quer-se desmarcar do grupo da Casa da Avó?». A resposta surpreende Ontem às 22:21 07:05 Decisões de peso deixam Boris lavado em lágrimas: «Eu tinha feito uma promessa...» Ontem às 22:15 01:37 Novidade bombástica: esta caixa de pandora promete mudar o rumo do jogo Ontem às 22:07 01:24 Íris e Afonso "não se largam" e Miguel interrompe: «Ela contou-me coisas favoráveis para o teu lado» Ontem às 12:34 02:35 Joaquim passa-se com Sara: «Foste armar uma peixeirada...» Ontem às 11:20 01:39 Manhã romântica. Mariana Sá e Miguel trocam mimos ao acordar Ontem às 10:07 02:43 Tenso. Afonso perde a cabeça e o motivo está relacionado com a sujidade 18 jul, 22:23 04:00 Tema da comida na Casa Avó está no centro da polémica e Sara é implacável com Pedro 18 jul, 22:07 02:11 Inédito. Nuno e Boris fazem dança sensual a João Ventura e o clima aquece 18 jul, 12:44 04:24 João Ventura enche Ana Luísa de elogios: «Sentido de integridade (...) aprendo muito contigo» 18 jul, 12:35 02:20 «Quem for contigo à chapa está lixado»: Ana Luísa enaltece força de Afonso 18 jul, 12:35 02:05 Em lágrimas, Raquel faz meditação matinal 18 jul, 12:21 04:56 «Não preciso de muito, nasci sem grande coisa»: Afonso abre o coração sobre a vida privada 18 jul, 10:42 02:09 Concorrentes acordam com a sala do avesso. E esta é a reação 18 jul, 10:06 02:58 Joana justifica-se a Mariana Sá sobre o boato e garante: «Eu sempre disse que ele tem interesse em ti» 18 jul, 01:20 03:52 Boato deu que falar e Joana garante: «As coisas vão mudar» 18 jul, 01:12 04:02 Tensão ao rubro! Raquel perde o controlo e grita na cara de Nuno 18 jul, 00:27 01:14 Alerta: Nuno pondera sair da casa do Big Brother e Sara tenta demovê-lo dessa ideia 18 jul, 00:05 08:44 Pedro aconselha Nuno sobre Raquel. E a conversa emociona 17 jul, 23:41 05:33 Casa da Avó prestes a "explodir": Atitude de Miguel e de Pedro deixa Sara fora de si 17 jul, 23:28 01:15 Sara exalta-se ao falar sobre Raquel: «De frente não consegue comigo» 17 jul, 23:11 04:24 Fora de si, Raquel grita na cara de Nuno: «Passaste o dia a falar mal de mim» 17 jul, 23:06 03:49 A ferver. Mal entendido acaba em discussão acesa entre Nuno e Raquel 17 jul, 23:00 01:23 Nuno fala sobre Raquel e a concorrente fica em prantos: «Nada me magoou tanto (...) foi horrível» 17 jul, 15:00 05:32 Sara é muito direta com Raquel: «Não me identifico, não consigo ter uma amizade» 17 jul, 14:57 02:14 Almoço dos nomeados "foge à norma" e Sara acaba a ser surpreendida pelos colegas 17 jul, 14:20 06:37 «Já me estava a cansar»: Nuno explica aos colegas como Raquel o levou à exaustão 17 jul, 13:11 04:52 Completamente devastada, Raquel fala sobre Nuno: «Para mim ele tinha que desaparecer depois do que disse» 17 jul, 12:59 04:52 Surpreendente. Nuno vê Raquel a chorar baba e ranho e esta é a reação 17 jul, 12:56 04:13 Conselho inesperado! Miguel recorre à relação com Mariana Sá para aconselhar Nuno 17 jul, 11:39 03:03 «Não vou mudar quem eu só por causa deles»: Joaquim é implacável com os colegas 17 jul, 11:17 04:29 Raquel assume ter duas relações em aberto e recebe conselhos de Íris 17 jul, 11:14 04:46 Todos os pormenores da história de amor de Raquel com este ex-concorrente do Big Brother: «Por ele mudava-me para Lisboa» 17 jul, 10:49 04:02 Depois de se lavar em lágrimas, Raquel envia mensagem especial à família 17 jul, 10:40 05:31 Primeiro acordar longe de Nuno. Raquel assume: «Estou bem (...) estou a mentir» 17 jul, 10:23 03:15 Tatiana questiona escolha de Ana Luísa e atira: «Há espaço para as duas neste jogo» 17 jul, 01:23 03:20 Tatiana perdeu os aliados? Amizade com João Ventura e Joana está por um fio 17 jul, 01:16 04:41 Pós Especial tenso. Tema Nuno e Raquel no centro da polémica 17 jul, 01:03 01:01 Surpresas no ranking de popularidade. Descubra quem são os favoritos do público 17 jul, 00:37 01:33 Boris e Joana refletem sobre Raquel junto de Nuno. E as opiniões são duras 17 jul, 00:31 04:24 Sem dó. Nuno não suporta Raquel e não poupa as acusações à colega 17 jul, 00:26