Raquel é a nova concorrente da casa: com os chakras alinhados, promete fazer a diferença

No Big Brother Verão, a Raquel é Empreendedora e apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal, Raquel quer usar o prémio para criar uma comunidade de apoio e empoderamento feminino. Espiritual, determinada e muito vaidosa, não abdica dos seus valores. Acredita ser uma mais-valia dentro da Casa pois sabe que as suas opiniões vão dar que falar. Promete ser autêntica e genuína.