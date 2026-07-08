Raquel, Íris e Vanessa dão tolerância zero a Sara e Mariana Salgueiro: «Eu tenho pessoas poderosas lá fora...»

No Big Brother Verão, No intervalo da Gala, Raquel tenta acalmar Vanessa e Íris ao garantir que tem pessoas “poderosas” lá fora e acrescenta que a Mariana Salgueiro vai no autocarro com o Diego e a seguir vai a Sara. Íris mostra-se visivelmente incomodada e Raquel tenta perceber o que aconteceu. Raquel insiste em saber o sucedido, mas Íris pede-lhe para parar pois precisa de respirar ou será expulsa por bater em alguém. Raquel avisa que Sara “se prepare”. Sara ouve parte da conversa e atira “a Sara, a Sara, a Sara, mas para mim ninguém fala. É impressionante”. Depois, João Ventura comenta com Vanessa que a Sara não está assim tão bem como pensa que está e que desmascara o jogo dela sempre que fala. Vanessa responde que ela assim fica com o “papel da coitadinha”.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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