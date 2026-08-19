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Descrição

Raquel protagoniza um momento hilariante ao "enganar" Nuno. E deixa a casa toda a chorar a rir

No Big Brother Verão, Raquel protagoniza um momento icónico ao escolher o maior rival para abraçar. A concorrente vai em direção de Nuno e acaba por se desviar e abraçar Boris. A reação dos colegas é inédita.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas

VOTE PARA SALVAR:

BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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