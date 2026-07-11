Raquel usa metáfora dos "pescadores" e dos "mergulhadores" para mostrar o seu desagrado com o Nuno

No Big Brother Verão, Raquel desabafa com Íris e Vanessa sobre a conversa que teve com Nuno. As colegas entram na conversa e usam essa mesma metáfora para dar a sua opinião, e Raquel não esconde o receio daquilo que os seus amigos e familiares possam estar a pensar de toda a situação.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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