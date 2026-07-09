Reações à licitação total do valor do prémio deixa estes concorrentes surpreendidos: «Não ativaram o modo jogo»

No Big Brother Verão, Depois do Especial, Mariana Salgueiro e João Ventura criticam os colegas por não jogarem nem opinarem sobre o que acontece na Casa. Acrescentam que não se arrependem de ter apostado o valor total do prémio. João e Mariana acham absurdo os colegas que não foram por perderem oportunidades de “aparecer”. Joaquim e Tatiana partilham que estavam à espera de que os colegas fossem mais duros com eles. Mariana crítica o Joaquim ter recusado a dinâmica e o colega explica que cada um tem a sua estratégia. No Confessionário, Tatiana crítica a falta de ambição dos colegas.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

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