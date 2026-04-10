Realidade ou ficção? Concorrentes condenam atitude de Liliana

No Secret Story 10, depois de Liliana ter reunido todos na sala a chorar para contar o porquê de não gostar de estar a desempenhar a missão de "empregada de limpeza", os concorrentes condenam a sua postura. São várias as teorias nas cabeças deles pelo qual a concorrente está a "fazer um casting" para uma novela.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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