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Descrição

Relação evoluiu? Tiago e Eva vivem momento cúmplice com brincadeiras e abracinhos

No Secret Story 10, Tiago e Eva brincam antes de irem dormir. A brincadeira incluiu abraços e os concorrentes mostram-se mais próximos e cúmplices do que nunca. 

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo. 

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18

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