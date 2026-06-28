Repositora de supermercado ou influencer? Fique a conhecer a Joana

No Big Brother Verão, Joana é a primeira concorrente a entrar na casa. Fique a saber mais sobre a concorrente. Repositora num supermercado e criadora de conteúdos para redes sociais, Joana sonha entrar num reality show há vários anos. Extrovertida, explosiva e muito comunicativa, assume-se como líder nata e adora ser o centro das atenções. Não gosta de acordar cedo e confessa ser um pouco preguiçosa. Garante que vai entrar para ser protagonista desde o primeiro dia.