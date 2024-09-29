Ao Minuto

18 set, 11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
06:58

18 set, 11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
06:58

18 set, 11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
04:13

18 set, 11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»
04:13

18 set, 11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
04:13

17 set, 15:05
Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

17 set, 12:10
Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

17 set, 12:08
Imperdível! Afonso Leitão revela novo look e deixa Catarina Miranda surpreendida
00:54

17 set, 10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

16 set, 17:15
Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

16 set, 16:32
Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

16 set, 12:05
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
42:56

16 set, 12:02
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
01:06

16 set, 12:01
Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»
01:06

16 set, 11:59
Catarina Miranda voltaria a entrar num reality show? Ex-concorrente alerta: «Só entro se o Afonso entrar»
03:11

16 set, 11:55
Catarina Miranda responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Afonso Leitão: «Sim»
05:37

16 set, 11:55
Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Fomos uma dupla excelente»
05:37

16 set, 11:55
Catarina Miranda sobre a sua relação com Afonso Leitão fora da casa: «Estamo-nos a conhecer»
05:37

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

No Secret Story 9, a gala revelou novas decisões do público: Bruna foi a segunda concorrente salva da noite, conquistando 46% da votação. Já na expulsão, o duelo entre Bruno Miguel e Dylan terminou com a saída de Bruno Miguel, que reuniu apenas 24%, contra os 30% alcançados por Dylan.

Hoje às 00:08
04:41

Secret Story
Hoje às 00:08
1
04:41

Secret Story
Hoje às 00:08
2
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Secret Story
Ontem às 18:59
3
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

Secret Story
19 set, 19:16
4
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Secret Story
Ontem às 22:27
5
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

Secret Story
Ontem às 18:59
6

Alerta amor! Francisco Monteiro e Bárbara Parada juntos num casamento. Veja tudo

Big Brother
29 set 2024, 18:24
7
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

15 set, 00:48

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

15 set, 00:48

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Big Brother
13 set, 19:32
