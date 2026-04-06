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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Ricardo João é fortemente elogiado por parte dos colegas e esta é a reação do concorrente

No Secret Story 10, alguns concorrentes elogiam a postura de Ricardo João, bem como a sua maturidade. Eva é uma das concorrentes que mais se surpreendeu com o concorrente, à semelhança de Tiago.

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