Ricardo João e João Ricardo debatem sobre "ser real" dentro do jogo. As opiniões divergem

No Secret Story - Desafio Final, Ricardo João é da opinião que é muito difícil perceber se alguém é ou não real dentro do jogo. Para o concorrente, só se é real se efetivamente conheceres a pessoa no seu "eu" mais puro. O concorrente dá o exemplo de não nomear Sara por gostar muito dela e achar mesmo que ela é uma pessoa real. João Ricardo tem outra opinião. Veja o vídeo.

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DANIELA - 761 20 20 05

LUZIA - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

LILIANA - 761 20 20 17

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