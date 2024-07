Rivalidade entre Diogo Marcelino e Daniela Santos mais acesa que nunca: «Vi atitudes dissimuladas»

No Dilema, como habitual, ao Domingo, o infiltrado Renato promove uma reunião com todos os concorrentes na sala. Hoje, a palavra é dada à Daniela e ao Diogo, uma vez que parece que há uma tensão entre os dois. Diogo diz que está tudo resolvido por ele, atirando que está a concordar mais com a opinião que tinha ao ver as imagens. Daniela diz que dar ênfase é para os outros terem a mesma opinião que ele e isso para si, diz, é baixo. A bailarina diz que Diogo tenta pôr maldade em tudo o que ela diz. Conta que se Diogo não quer dar aso a isto, então que pare. Diogo diz que tem aparecido várias imagens em que ela fala pelas costas e Daniela pergunta quando é que isso aconteceu. Diogo diz que ela agarrou “numa cena do Élvio” e ela foi dizer em forma de intriga, mas a concorrente nega. O Renato pergunta o que é que tem acontecido para o Diogo manter esta opinião. Diogo diz que já deu um exemplo e não vai dar mais, porque não quer estar “a bater no ceguinho”. Renato diz que Daniela referiu que ele quer convencer mais pessoas, mas Diogo nega que o tenha feito, atirando que não tem de convencer ninguém. O Renato pergunta à Daniela quem é que ele está a tentar virar contra ela. Daniela diz que, que saiba, mais ninguém tem a mesma opinião do Diogo, mas ele tem tentado várias vezes provocá-la, nomeadamente nesta gala. Diogo diz que não se alongou muito, ao contrário da Daniela. O concorrente diz ter a sua opinião e tem uma visão Raio-X. Renato pergunta se ele acha que não é o único e o concorrente diz que não, mas a verdade é que não têm de se meter numa guerra que não é deles. Daniela diz que a guerra foi criada por ele e Diogo responde que foi ela que não teve poder de encaixe. Daniela diz que não tem de o ter quando é ofendida e Diogo responde que ela foi “adjetivada” (flashback extra especial de sábado 02 item 06). Já Daniela diz que foi, de facto, uma ofensa, sendo que foram várias palavras usadas. Diogo atira que Daniela fingiu que era sua amiga, sendo que eles nem amigos são. Quanto à palavra “dissimulada”, o Diogo diz que foi o jogo que pediu e não precisava de o dizer no dia a dia. Diogo assume que é dissimulado e Daniela diz que não vai assumir algo que não é. Acrescenta que ele não está habituado a pessoas que vão contra ele. O Diogo diz que Daniela estava a falar para os outros e ainda disse que ele foi agressivo. Daniela atira que disse que ele teve um tom agressivo. Diogo diz que não vive numa roda gigante e a sua vida é uma montanha-russa. Daniela diz que as montanhas-russas têm um problema: andam rápido e acabam depressa. Daniela diz que apesar do concorrente achar que lhe dá importância, a verdade é que neste momento não lhe dá essa importância. Renato questiona se ele já foi importante e a concorrente assume que sim. Diogo riposta e diz que ela só o usava para o jogo. O concorrente diz que convinha entrar no jogo dela e Renato pergunta qual era o jogo dela. Diogo diz que se notou nas brincadeiras e Daniela atira que brinca com toda a gente lá fora, negando que tenha vindo com uma estratégia. Mafalda diz que se tem apercebido que há pessoas que aparecem e podem ser fixes para umas e más para outras. A concorrente diz que Daniela para si pode ser incrível e para o Diogo não. Diz que o Diogo pode ter a opinião sobre ela e não vai concordar apenas por ser ele. Depois, diz que o jogo vai pedir que sejam atribuídos vários adjetivos, sendo que serão muitas vezes negativos para ser “apertada”. A mais nova sabe que ela irá atribuir “adjetivos negativos” e “insultos”, tal como também vão atribuir a ela. Diogo atira que ela fala como se fosse um “apedrejamento” e não é. Mafalda segue e diz que ela vai começar a não levar isto de forma tão pessoal. Daniela lembra que antes de falar, outras pessoas falaram. E diz que Diogo já vinha com a ideia de ir contra ela. Atira que o concorrente se levantou, começou a falar num tom alto e agressivo, mandou sal para cima das pessoas e termina com o jogo. Diogo nega e diz que apenas saiu e sentou-se. Daniela insiste que ele tomou um tom diferente Diogo diz que Daniela o tentou provocar em toda a dinâmica... Diogo diz que quis brincar e relativizar.