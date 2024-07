Rosa Bela de costas voltadas com David Diamond: «Precisa das plantinhas para jogar e debater»

No Dilema, como não há azeite, a margarina passa a ser um bem precioso e o David faz questão de o poupar. O caos instala-se na cozinha com a Rosa e o David a discutirem tanto sobre margarina, como sobre a gestão dos alimentos e ainda sobre as plantas da casa. Exaltada, a Rosa diz ao David que sem plantas no jogo ele teria de se confrontar com as paredes.