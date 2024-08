Rosa Bela e Marie perdem a paciência com David Diamond: «Este homem…»

No Dilema, David Diamond encontra várias zonas da casa interditas e faz questão de anunciar ao resto do grupo. Rosa Bela e Marie são as mais impacientes quanto às imposições do concorrente. Soa uma sirene de bombeiros e ouvem-se gatos, algo que deixa os concorrentes bastante intrigados. Nelson Lisboa avista um gato no telhado e resgata-o com a ajuda de Diogo. No abrigo, Nelson é recompensado com um pequeno-almoço especial para a sua equipa. Enquanto usufruem do privilégio, a equipa laranja comenta a postura da equipa adversária.