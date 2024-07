Rosa Bela e Nelson Lisboa revoltados por David Diamond esconder comida! Assista ao momento

No Dilema, antes da gala, Nelson comenta com Rosa Bela, Élvio e Diana que há comida escondida. Rosa Bela mostra-se surpreendida e diz que não faz sentido algum deixar comida escondida. Nelson prossegue e diz que há fiambre escondido. Élvio não vai de modos e diz que vai lá ver. No frigorífico, o cantor e a atriz reparam na comida escondida e Rosa Bela atira "não acho normal". A Daniela junta-se ao Nelson e comenta que agora está a passar fome "em coletivo". Élvio atira que está fiambre no frigorífico. Daniela atira que é para o pequeno almoço de amanhã e Nelson prossegue, dizendo que se tem vontade de comer agora, abre agora. Rosa Bela diz, mais uma vez, que não acha isto normal. Nelson atira "a seu tempo..." e diz que o equilíbrio às vezes tomba. Rosa Bela atira "está-me a subir um..." e não completa. Já Élvio diz que já comeu dois pacotes de fiambre. Nisto, Rosa Bela murmura algo ao Nelson e à Daniela e ouve-se, nesse momento, David a dizer que quem quiser pode comer a sopa. Depois, Élvio regressa e atira que não comeu nada dois pacotes de fiambre. O Nelson responde que entendeu que era uma dica. Com Daniela, Rosa Bela comenta com a concorrente que se não há, não há... por isso não têm de esconder coisas. Diana Lucas diz que ele tem idade para ter maturidade e o que está a acontecer é de muito mau tom. Rosa Bela nisto diz que não entendeu se é para comer sopa ou se é para ficar a olhar. Diana diz que vai ter de comer alguma coisa. Entretanto, Marie pergunta se podem comer melância e Diana Lucas diz que era para ser comida à tarde, mas esperavam que alguém abrisse. Todos acabam por concordar que deve ser aberta e assim o fazem, sendo que Élvio diz que não podem estar privados de comer. Nitidamente chateada, Rosa Bela corta a melância. Élvio diz que daqui a nada vai ser comentado que não era para abrir a melância e Diana diz que são todos adultos, sendo que não há ninguém que seja patrão. Entretanto a Xana apercebe-se que há manteiga escondida e Rosa Bela diz que não sabe para quem é que está escondida, uma vez que são todos adultos e todos comem. Élvio, a brincar, diz que eles estão sempre a comer e houve alguém que teve de meter rédeas "pelo bem de todos". Mesquita diz que o pensamento está certo mas há um ponto errado. Irritada, Rosa Bela pergunta qual ponto. Mesquita responde que "ele" esconde o pão, mas depois come 5 fatias ao pequeno-almoço. Xana intervém para dizer que se calhar esse é o segundo pequeno-almoço que veem e Diana atira “se calhar... ele é madrugador”. Nisto, David Diamond sai do abrigo e mostra a sua desaprovação por estarem a comer a melância, atirando que estragaram o seu haltere. O concorrente pergunta se não preferiam comer amanhã ao pequeno-almoço e, atira, amanhã não terão nada. Élvio diz que há imensa coisa, nomeadamente salsichas. David diz que a melância era mais benéfica e Xana diz que preferem comer agora. O David responde que há muita comida agora e Rosa Bela atira que há pessoas que podem não querer comer aquilo.