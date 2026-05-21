Salvação de Bruno gera o caos. Sentimento de "injustiça" leva Catarina a isolar-se e a chorar baba e ranho

No Secret Story - Desafio Final, Depois do Especial, Bruno revela que não esperava ser salvo, mas está feliz. Acrescenta que não percebeu o que Leandro queria dizer com o comentário sobre o dinheiro visto que foi acusado durante o Especial ser um jogador mais apagado. No Confessionário, Bruno afirma que foi uma “chapada de luva branca”. Já Catarina, chora amargamente, sozinha na Casa de Banho, pois considera a salvação injusta e faz um monólogo a lamentar-se. Catarina reforça que não tem dinheiro e que tem apenas o “seu coração”. Acrescenta que só queria que as pessoas conhecem mais dela e que esta Casa trouxesse o melhor dela.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui