Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

4 out, 21:25
De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

4 out, 19:59
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas
18:54

4 out, 19:55
É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro
02:55

4 out, 19:55
Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»
03:49

4 out, 19:54
Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo
02:55

4 out, 19:53
Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias
06:03

4 out, 19:46
Catarina Miranda e Afonso Leitão ainda não se largaram e revelam o que as famílias têm a dizer sobre a relação
05:28

3 out, 15:59
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

2 out, 16:17
Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

2 out, 15:38
Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

2 out, 15:28
Luíza Abreu abre o coração e revela todos os detalhes do pedido de casamento de João Moura Caetano

2 out, 15:20
Toda maquilhada e cada vez mais crescida, filha mais velha de Sónia Jesus brilha nas redes sociais

2 out, 11:18
“Quando vi a caixa não queria acreditar": Luíza Abreu emociona-se ao recordar pedido de casamento
05:59

2 out, 11:15
«Nunca convivi com o João sendo ele meu cunhado»: Luíza Abreu volta a falar de família e reage
06:31

2 out, 11:09
«Já há muitos anos falavam de mim»: A dura realidade de Luíza Abreu antes do Big Brother
10:26

2 out, 11:00
“Não tenho contacto com ela há 10 anos”: Luíza Abreu fala sobre Luciana
01:05

2 out, 09:37
A atravessar rumores de separação, Sónia Jesus assinala data especial com um texto emotivo

30 set, 10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
06:57

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Na gala do Secret Story 9, Sandro entra em estúdio, depois de ter sido expulso pelos portugueses. O ex-concorrente teve oportunidade de ouvir o que os comentadores têm a dizer sobre si, ficar a conhecer alguns segredos e revelar o seu: «Já fui obeso».
 

Hoje às 00:47
04:42

Secret Story
Hoje às 00:47
1
2
3
4
5
6
7
8
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

15 set, 00:48

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

15 set, 00:48

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Big Brother
13 set, 19:32
