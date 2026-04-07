«São os exemplos que tens»: Hugo lança 'farpa' a Sara e a concorrente «explode»

No Secret Story 10, após a atividade, a Eva vai ao encontro da Sara que está visivelmente chateada depois de ter discutido com o Hugo. O concorrente aproxima-se e justifica que, quando disse que a Sara não tinha outros exemplos, referia-se a quem está na casa, pois não sabe quem é que a Sara tem no exterior. A Sara considera que foi uma falta de respeito e, exaltado, o Hugo atira que a amiga o está a colocar em xeque. Os dois não se entendem e o Hugo insiste que a Sara está a ser injusta. Em confessionário, o Hugo constata que é óbvio que a Sara quer ganhar, mas se quiser uma guerra, é isso que vai ter, garantindo que não se vai deixar ficar. Bastante irritada, a Sara atira que se o Hugo trata assim alguém que dorme com ele, revela muito da pessoa que ele é. Os dois não se entendem…

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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