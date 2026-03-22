Sara aplica estratégia de peso no momento decisivo: «Existe uma relação entre Diogo e Eva»

Na Gala do Secret Story 10, Sara nomeia diretamente Eva e explica a estratégia: a concorrente considera que Eva e Diogo podem esconder o segredo de que são um casal, e, caso sejam, quer perceber a «força» que a concorrente tem nas nomeações, de forma a decifrar o enigma.

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VOTE PARA SALVAR:

Hélder - 761 20 20 08

Norberto - 761 20 20 14

Tiago - 761 20 20 19

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