Sara e Hugo a ferver: Tiago é acusado de ser culpado pela saída de Ricardo João

No Secret Story 10, a expulsão de Ricardo João foi um choque para a casa. Segundo Sara, o concorrente desistiu pelo medo de perder o controlo e tomar alguma atitude que não se orgulhe, em relação a Tiago. Hugo também ferve e "avisa" os colegas.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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