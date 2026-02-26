Ao Minuto

Há 1h e 23min
Hilariante! Jéssica ensina colegas a cantar parabéns em chinês
01:13

Há 1h e 24min
Há uma nova teoria de segredo. E envolve a palavra "morte"
05:35

Há 1h e 40min
Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»
02:25

Há 1h e 46min
Depois de partilha tocante, Jéssica mostra-se desconfiada de segredo
01:50

Há 1h e 54min
«Sou fruto de uma relação proibida»: A história de vida de Hélder que ninguém esperava
11:48

Há 1h e 58min
Catarina Miranda e Leandro trocam farpas em público. Este é o drama mais quente do momento

Há 2h e 10min
Deitou tudo a perder? Diogo não disfarça reação a partilha de Eva
04:21

Há 2h e 17min
Num pranto, João faz agradecimento a médica: «Você salvou a minha vida»
08:27

Há 2h e 18min
«Eu amava e amo como a minha mãe»: Liliana faz partilha sobre perda e comove todos
02:54

Há 2h e 32min
Luzia vive episódio marcante na adolescência. E vai emocioná-lo
05:44

Há 2h e 53min
«Iniciei uma anorexia»: Sara deixa todos em lágrimas com partilha tocante. A história arrepia qualquer um
04:02

Há 2h e 57min
Segredos em risco? Liliana chora durante partilha do Marido
02:04

Há 3h e 2min
Inspirador! Pedro conta emocionante história de superação
03:17

Há 3h e 7min
Catarina conta episódio marcante da vida. E esta foi a reação de João
04:14

Há 3h e 12min
«Arrependo-me do que deixei...»: Diogo dá resposta durante dinâmica que pode surpreender
03:12

Há 3h e 19min
Ana desfez-se em lágrimas: «Não sei quantas vezes tive de mudar de vida»
07:30

Há 3h e 24min
Apoio de peso! Bruno Savate sai em defesa de uma concorrente do Secret Story

Há 3h e 53min
Olhos nos olhos, Hélder sussurra conselhos a Ricardo João
02:18

Acompanhe ao minuto
Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»

No Especial do Secret Story 10, os concorrentes assistem ao almoço privado entre Luzia e Ariana. Sara foi uma das mais «lesadas» daquela sessão de má-língua e não perdoou aquilo que foi dito por Luzia. Veja tudo. 

O Especial de ontem do Secret Story 10 ficou marcado pela primeira grande revelação da edição. Hugo carregou no botão e desvendou o segredo de Ricardo João, «Representei a Seleção Nacional de futebol», mas a celebração durou pouco. A Voz exibiu imagens que mostram Ricardo a revelar o próprio segredo ao colega, numa conversa proibida pelas regras. O resultado foi uma sanção pesada: nomeação direta e conta a zeros para Ricardo João. Já Hugo, apesar de ter acertado, não recebeu qualquer prémio.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão e um deles abandona o Secret Story 10 já neste domingo. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

Ontem às 22:13
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

23 fev, 12:43

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

23 fev, 12:02

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

23 fev, 11:19

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

23 fev, 10:24

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

23 fev, 10:05

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

23 fev, 00:46