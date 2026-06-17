Sara e Marisa Susana abandonam a cela e protagonizam um momento épico ao acordar

Sara e Marisa acordam no Jardim depois de uma noite passada ao relento como prisioneiras. Já libertas, Sara descobre um dos sumos que lhe foram roubados e questiona Marisa senão foi ela que bebeu ou tirou e a colega garante que não. Sara comenta que Bruno nem “bom dia” lhe disse e Marisa afirma que já viu este filme. Marisa afirma que o Bruno ia ser uma pessoa completamente diferente caso ela não estivesse na Casa e partilha que Sara não tem de mudar, quando se dá com todos, menos com uma pessoa. Momentos depois, Bruno pergunta ao João se as prisioneiras saíram em liberdade condicional ou se foram ilibadas e João diz que foi a segunda opção. Já Bruno acha que compraram o juíz ou subornaram os guardas.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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