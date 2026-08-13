Sara e Nuno alinham na brincadeira e Vanessa não tem dúvidas sobre a "química" dos dois: «Já vi tudo»

No Big Brother Verão, os concorrentes pedem a Nuno e Sara que deem um beijo na bochecha um do outro. Depois disso, Vanessa pede que olhem nos olhos durante 10 segundos. No fim do desafio a concorrente esclareceu todas as dúvidas sobre a química entre os concorrentes.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17