Sara em destaque na reta final: troca de argumentos com Pedro marca a noite

No Secret Story - Desafio Final, durante a Gala, Marisa comenta que faltam 4 dias para acabar o programa e Sara afirma que em 6º lugar já não fica. Pedro diz que Sara está a fazer um jogo diferente contrariamente ao que é acusada. Porém, Sara relembra o que viram na VT e Pedro explica que estava apenas a reproduzir uma conversa. Pedro justifica que é inevitável pensar na Sara no jogo ligada a um homem.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui