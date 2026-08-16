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Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

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15 ago, 18:27
Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

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15 ago, 10:31
Conquistou o coração dos espectadores no Secret Story, mas agora mostra o lado que escondeu de todos: «Estas são as minhas derrotas»

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14 ago, 15:46
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12 ago, 15:36
Carolina Pinto faz confissão inesperada: «Fazer as pazes (…) o amor vence sempre»

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11 ago, 11:24
«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

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7 ago, 19:30
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7 ago, 19:22
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5 ago, 14:30
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4 ago, 13:33
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Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Sara enfrenta decisão difícil: Nuno vai ou não ver as imagens da “confissão” de amor? A escolha surpreende

No Big Brother Verão, Sara vê umas imagens onde Diana Lopes e Bernardina falam sobre o suposto sentimento que a concorrente sente por Nuno. O Big propõe um dilema à concorrente, que terá que decidir o preço a pagar para Nuno não ter acesso a essas imagens. Veja qual foi a decisão.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17

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