Sara não confia em João Ricardo e admite: «Já me passou pela cabeça que estivesses em missão»

No Secret Story - Desafio Final, A Voz questiona Marisa e Sara como é que está a ser a experiência na jaula e as duas fazem inúmeras reclamações, nomeadamente sobre os bichos. Pedro chama Leandro que vai contrariado e afirma que só vai senão é “outro furacão na Casa”. Todos os concorrentes juntam-se para cantar os parabéns, à exceção de Bruno que assume no Confessionário que não ia ser hipócrita ao participar nesta celebração. Leandro acaba por não abraçar Marisa pois diz que só lhe faz sentido dar os parabéns a quem efetivamente faz anos.
Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16