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Descrição

Sara passa-se com Jéssica e admite: «Não percebo (...) Só te vejo ser assim comigo»

No Secret Story 10, Sara passa-se com Jéssica e o motivo está relacionado com o "jogo de casal". Jéssica justifica-se mas Sara não cala a revolta.

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