Sara posiciona-se do lado de Marisa Susana e a discussão escala com Bruno

No Secret Story - Desafio Final, a Sara e o Bruno discutem, pois a Sara elogia a criatividade da Marisa na atividade dos polos opostos. O Bruno acusa a Sara de ter dois pesos e duas medidas porque se fosse ele a fazer o que a Marisa faz, a Sara ia condenar. A Sara defende que a forma como a Marisa fala é única e criativa e deixa todos a rir. O Bruno defende que a concorrente fez-se de vítima e ofendeu-o e isso não pode ser motivo de gozo. Mais tarde, a Liliana e o Bruno criticam a Sara nas costas.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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