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Descrição

Sara questiona João Ricardo por quanto mais tempo vai continuar a ignorá-la e lança uma farpa: «Então amanhã vais continuar mal?»

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo ignorou Sara durante todo o dia e a concorrente quis saber por quanto mais tempo isso ia durar. O colga disse-lhe que ia durar 48 horas, e Sara alegou que ele ia continuar triste durante o dia de amanhã. Veja tudo.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

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