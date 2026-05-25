Sara questiona João Ricardo por quanto mais tempo vai continuar a ignorá-la e lança uma farpa: «Então amanhã vais continuar mal?»

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo ignorou Sara durante todo o dia e a concorrente quis saber por quanto mais tempo isso ia durar. O colga disse-lhe que ia durar 48 horas, e Sara alegou que ele ia continuar triste durante o dia de amanhã. Veja tudo.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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