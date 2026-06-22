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Descrição

Sara reage ao comentário controverso de Marisa Susana e assume convictamente: «Não tenho vergonha de onde venho!»

No Secret Story - Desafio Final, depois de Marisa Susana e João Ricardo discutem a propósito do comentário polémico da concorrente. Sara fica calada e só no final da conversa decidi intervir. A concorrente assume não ter vergonha das suas "raízes". Veja tudo.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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