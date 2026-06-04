«Se eu fechasse os olhos...»: Marisa Susana faz um comentário de peso sobre Flávia e Pedro Jorge

No Secret Story - Desafio Final, Durante o especial, enquanto Flávia e Pedro estão no confessionário, Afonso comenta com Marisa que com este enredo não será Flávia que será expulsa. Já Marisa critica as ações de Pedro e chega a comentar que se estivesse de olhos fechados, achava que era a mulher dele que estava na Casa. No confessionário, Marisa diz que Flávia não tem amor próprio em andar sempre a insistir com Pedro e que este está a comportar-se mal, à semelhança do que fez na edição passada. Do outro lado do sofá, Joao diz a Liliana que Pedro gosta cada vez menos de si porque é ele quem lhe desconstrói o jogo e Liliana atira que Pedro não é inteligente.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País