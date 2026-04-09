«Se não for o Diogo...»: Liliana lança duras críticas a Ariana

Ao Minuto

Há 2h e 38min
Eva e Diogo têm momento a sós: «Se foi preciso isto para perceberes o que sentias, foi feio, mas foi bom»
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Há 2h e 38min
Arrependido? Diogo faz confissão a Eva: «Na altura, fazia-me sentido...»
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Há 2h e 49min
Tiago diz tudo o que tem a dizer sobre Eva em conversa com Ariana: «Ela ainda gosta do Diogo, e eu...»
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Há 2h e 51min
«Burro sou eu!»: Ricardo João e Ana entram em picardia depois do Especial
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Há 2h e 54min
Ariana faz confissão sobre Diogo a Tiago: «Ele tem ciúmes de vocês os dois»
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Há 2h e 55min
Tiago confessa sentimentos por Eva a Ariana: «Confia que não é mentira». E esta atira: «Já se notava!»
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Há 2h e 56min
Encanto de Tiago por Eva continua a ser tema e há confissões inesperadas: «Faz um calor...»
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Há 3h e 3min
Jéssica dá força a Tiago: «Ele era a pessoa que a Eva precisava neste momento»
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Há 3h e 4min
Tiago faz revelação bombástica sobre Eva: «Eu estava disponível para isso...»
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Há 3h e 4min
Inédito! Sara desfaz-se em elogios a Tiago: «É um homem muito respeitador, faz bem à Eva»
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Há 3h e 4min
Porta entreaberta? Eva fala sobre a relação com Tiago: «Posso conhecê-lo melhor...»
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Há 3h e 8min
Tiago e Eva cada vez mais próximos e a cara de Diogo não passa despercebida: «Ele ficou com um melão...»
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Há 3h e 11min
Liliana leva com «ataque cerrado» em pleno Especial e dá resposta: «Todos aqui insultamos»
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Há 3h e 16min
«Se não for o Diogo...»: Liliana lança duras críticas a Ariana
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Eva defende Ariana dos comentários de Liliana: «Não fica bem dizeres que ela vai para a cama dele»
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A ferver: Liliana acusa Ariana de «roubar os homens das outras» e esta não se deixa ficar
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Há 3h e 21min
Tiago deixa Ana em lágrimas com declaração especial: «Merece uma salva de palmas, é um exemplo e tem muita coragem»
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Mulheres viram-se contra Ricardo João: «Não te fica nada bem, tapavas a cara»
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Se não for o Diogo...»: Liliana lança duras críticas a Ariana

No Especial do Secret Story, os concorrentes assistiram às imagens da dinámica desta tarde, que deixou a casa virada do avesso. Liliana, Ariana e Sara entraram em aceso conflito e, no Especial, todos puderam opinar. Veja tudo. 
 

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