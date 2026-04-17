Segredo da casa na mira de todos: promessas não foram cumpridas e estes concorrentes exaltam-se

No Secret Story 10, depois de Jéssica, Sara e Eva terem tido acesso à pista sobre o segredo da casa, combinaram não contar a ninguém. Isso não aconteceu e o clima azedou. Hugo e Liliana discutiram no Especial com Cristina Ferreira e esse foi o motivo.
Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.
Vote para salvar o seu preferido:
ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18