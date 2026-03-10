Ao Minuto

Nomeações feitas, votações abertas: Estes são os concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo
Há 8 min
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Há 9 min
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Há 16 min
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Há 17 min
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»
Há 26 min
Após castigo da Voz: Estes são os concorrentes mais próximos da saída no próximo domingo
Há 26 min
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?
Há 35 min
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos
Há 40 min
Cansados e a ansiar pelo fim: Prova de resistência terminada. Será que tiveram sucesso?
Há 1h e 5min
Catarina e Norberto já não escondem o sentimento e declaram-se um ao outro
Há 2h e 15min
«Eu gostava de ser nomeado»: João expõe estratégia a Diogo e Liliana
Há 2h e 39min
O clima aquece e a Voz pede para fazerem o «sinal de consentimento»: Afinal, qual casal está ao rubro?
Há 2h e 42min
A ferver. Jéssica perde a paciência com Hugo durante a prova: «Isto é privação de sono (...) Aquele desgraçado»
Há 2h e 49min
Diogo na mira dos colegas por desleixe na prova de resistência: «O pior é não assumir»
Há 2h e 55min
Luzia dá apoio a Norberto por achar que o concorrente é irmão de Diana Dora: «Vocês fazem-me muito lembrar...»
Há 2h e 56min
Sara fica cabisbaixa e isola-se do grupo. O motivo está relacionado com Hugo
Há 3h e 2min
Posicionamento de Eva é posto em causa e cria mau estar na relação com Diogo
Há 3h e 8min
Liliana exalta-se e acusa o grupo dos fortes de atuarem em «matilha»
Descrição

Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormidas» com Diogo: «Vamos ter de...»

No Secret Story 10, Eva não esconde que a proximidade com Diogo a está a preocupar. A concorrente diz ao namorado que têm de adotar uma nova estratégia. Veja tudo.

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Ontem às 13:39
