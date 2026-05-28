Sem filtros e com as lágrimas nos olhos. Pedro Jorge e Catarina partilham momentos emocionantes

No Secret Story - Desafio Final, Catarina escolhe o lado das trevas e partilha quando decidiu começar a ser independente e foi para a Suiça trabalhar. Revela que a sua maior preocupação é que a mãe tenha orgulho no seu percurso. Já Pedro Jorge, vai para o lado da luz e recorda a altura em que conheceu a Marisa e explica como isso lhe mudou a vida. Acrescenta que apesar da mulher não quer que ele viesse, aceitou para conseguir dar uma melhor vida à família. Pedro saí do Cubo e abraça Flávia.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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