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Eva cede e o João volta a dar-lhe mimos no braço à frente de Diogo
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Diogo tem uma nova estratégia e diz a Ariana que é "irmão" de Eva
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Luzia arrasa jogo de Hugo: «A Sara leva-o ao colo»
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Há 2h e 29min
Luzia arrisca e tenta desvendar o segredo de Hélder. Será que acertou?
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Há 2h e 32min
Têm companheiras fora da casa, mas estão próximos de colegas da casa. Acompanhe as polémicas do Secret Story
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Há 2h e 36min
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Há 3h e 16min
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Há 3h e 21min
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Pazes feitas? Amigo de Sónia Jesus levanta suspeitas de reconciliação com Vitó

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Descrição

Sem papas na língua, Luzia «encosta» Sara à parede: «Vocês foram para a cama, beijaram-se...»

No Secret Story 10, Luzia confronta Sara com as atitudes que a concorrente tem com Hugo. O arrufo começou com as alegadas «bocas» sobre a aproximação entre Hélder e Luzia. Ao defender-se perante Sara, Luzia pegou no ponto fraco da colega, Hugo.

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