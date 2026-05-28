«Sinto-me orgulhosa»: Liliana avalia o seu jogo e Pedro Jorge reage de imediato

A Voz propõe aos concorrentes que falem sobre como acham que o público os vê e como se veem a si próprios. Liliana afirma que sente que o público gosta dela, mas está muito agarrado ao episódio da última edição. Aos seus olhos, afirma estar muito orgulhosa do seu percurso apesar dos erros que cometeu. Pedro comenta que é assustador Liliana estar orgulhosa do seu percurso e que ela parece que encarna uma personagem nova todos os dias. Liliana comenta com Catarina que Pedro não a larga e “parece que lhe faço comichão, que raiva de gajo”.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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